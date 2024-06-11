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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Electronic Arts показала 20 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard — игру сравнивают с Mass Effect 2 ...

Electronic Arts показала 20 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard — игру сравнивают с Mass Effect 2 ...

Electronic Arts показала 20 минут геймплея Dragon Age: The Veilguard — игру сравнивают с Mass Effect 2Издание Kotaku провело параллели между новой Dragon Age и классическими God of War и Bayonetta — местами кажется, что она слишком далеко ушла в сторону экшена, хотя стратегические элементы и тактическая пауза остались.

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