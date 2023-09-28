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Военное обозрение

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Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учётом реалий, сложившихся на земле

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине с учётом реалий, сложившихся на земле

Министр иностранных дел Сергей Лавров в очередной раз заявил о том, что Россия готова вступать в переговоры по украинскому вопросу.

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