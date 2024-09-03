Какой сегодня день: 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, отмечается День специалиста по ядерному обеспечению России. Социалистические идеологи полагали, что создание ядерной бомбы — пример концентрации интеллектуальных, материальных и духовных ресурсов.
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