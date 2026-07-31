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Спецпредставитель Путина подсказал мигрантам дорогу до фон дер Ляйен

Спецпредставитель Путина подсказал мигрантам дорогу до фон дер Ляйен

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подсказал мигрантам, прорвавшимся на территорию Испании, дорогу до главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чтобы лично ее поблагодарить.

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