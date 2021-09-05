Матч сборных Аргентины и Бразилии прервали из-за "нарушения протокола по коронавирусу"

Игра отборочного турнира ЧМ-2022 была приостановлена через несколько минут после начала. Аргентинская сборная покинула поле после того, как на него вышли бразильские полицейские, которые намеревались арестовать четырех игроков команды Ранее власти Бразилии заподозрили игроков сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, Эмилиано Буэндиа, Кристиано Ромеро и Ло Чельсо в том, что они незаконно попали в страну, не предоставив правдивые сведения о пребывании в Великобритании, пишет портал Championat.