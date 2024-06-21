Клуб юных натуралистов открылся в Солнечногорске

Открытие первого в Солнечногорске клуба юннатов состоялось в молодежном центре «Подсолнух». Волонтеры «Движения первых» дали клятву, пообещав беречь природу и привлекать больше людей к решению проблем экологии.
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