Сегодня состоится мероприятие Apple It’s Glowtime — презентация iPhone 16 и других аппаратных и программных новинок

Сегодня вечером Apple проведёт мероприятие It’s Glowtime, в рамках которого будут официально представлены iPhone 16, новые смарт-часы Apple Watch, наушники AirPods, а также другие аппаратные новинки компании.
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