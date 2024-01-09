Глава Минобороны США может быть смещен со своей должности

В декабре прошлого года врачи диагностировали у министра обороны США Ллойда Остина рак простаты, ему была проведена хирургическая операция, однако, в начале января главу Пентагона госпитализировали из-за возникших осложнений.
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