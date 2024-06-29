Германия — Дания, 29.06.2024, Евро 2024 — прогноз на футбольный матч

В первый день плей-офф на чемпионате Европы сборная Германии будет играть с командой Дании. Хозяевам чемпионата удалось занять первое место в группе А, но восторг и восхищение командой после первого тура сменились на настороженность после третьего матча.
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