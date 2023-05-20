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Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Излучает добро: артист Андрей Ургант рассказал о редких качествах актера Гоши Куценко

Актер театра, кино, телевидения и дубляжа, кинорежиссер, сценарист, продюсер, певец, заслуженный артист Российской Федерации Гоша Куценко празднует сегодня свой день рождения.

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