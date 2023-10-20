Поэтому только гадить на страну и историю можете??? 30 лет вы свободны от СССР, 20 лет вы встаете с колен - хвалитесь!!! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала.
СССР нет 38 лет, ЗАЧЕМ вы туда лезете??? Вы о себе, о сегодня скажите, или сказать нечего?
Комментарии
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Елена Александровна
СССР прожил всего 73 года! 32 года этой страны нет! Успокойтесь, какие угли... всё уже прогорело! Смиритесь уже, эпоха другая!
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР = Это 24 % мирового ВВП ! В 90- е экономику грохнули в 20 раз , с 24 опустили до 1,7% . 30 лет страна топчется на этих 1.7% оставшихся от СССР ! Все еще греют угли СССР и паразиты захватившие страну , жируют на углях СССР ! Сами еще ни на копейку НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛИ ! Мошь СССР формировался темпами 35-45 % роста экономики в год ! Сегодня если 0.2 % роста в год получат (и то на бумагах) , как дебилы скачут от своей важности !
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17 час.
Елена Александровна
так это вы и развалили ВС СССР! думаете уже все забыли на что была похожа армия уже в 60-70-х? дедовщина, откос от службы, взятки, пьянство, расхлябанные офицеры и ещё куча негатива! нечем гордиться то!
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17 час.
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