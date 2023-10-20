СССР нет 38 лет, ЗАЧЕМ вы туда лезете??? Вы о себе, о сегодня скажите, или сказать нечего?

МГ

Малик Гумеров

СССР = Это 24 % мирового ВВП ! В 90- е экономику грохнули в 20 раз , с 24 опустили до 1,7% . 30 лет страна топчется на этих 1.7% оставшихся от СССР ! Все еще греют угли СССР и паразиты захватившие страну , жируют на углях СССР ! Сами еще ни на копейку НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛИ ! Мошь СССР формировался темпами 35-45 % роста экономики в год ! Сегодня если 0.2 % роста в год получат (и то на бумагах) , как дебилы скачут от своей важности !