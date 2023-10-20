Театр абсурда
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Театр абсурда

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СССР нет 38 лет, ЗАЧЕМ вы туда лезете??? Вы о себе, о сегодня скажите, или сказать нечего?

СССР нет 38 лет, ЗАЧЕМ вы туда лезете??? Вы о себе, о сегодня скажите, или сказать нечего?

Поэтому только гадить на страну и историю можете??? 30 лет вы свободны от СССР, 20 лет вы встаете с колен - хвалитесь!!! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости моего канала.

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Комментарии
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Елена Александровна
СССР прожил всего 73 года! 32 года этой страны нет! Успокойтесь, какие угли... всё уже прогорело! Смиритесь уже, эпоха другая!
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17 час.
МГ
Малик Гумеров
СССР = Это 24 % мирового ВВП !   В 90- е  экономику грохнули в 20 раз , с 24  опустили до 1,7%  .   30 лет страна  топчется на этих 1.7%  оставшихся от СССР !      Все еще греют угли СССР   и  паразиты  захватившие страну , жируют на  углях  СССР !       Сами  еще  ни на копейку НИЧЕГО НЕ СОЗДАЛИ !                                                   Мошь СССР формировался темпами 35-45 % роста экономики   в год !       Сегодня   если  0.2 %  роста в год  получат (и то на бумагах) , как  дебилы   скачут  от  своей важности !
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17 час.
Елена Александровна
так это вы и развалили ВС СССР! думаете уже все забыли на что была похожа армия уже в 60-70-х? дедовщина, откос от службы, взятки, пьянство, расхлябанные офицеры и ещё куча негатива! нечем гордиться то!
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17 час.

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