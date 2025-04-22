Семь человек пострадали за сутки при атаках боевиков ВСУ в ДНР

ТАСС/Евгений Хажей Семь человек, включая троих пенсионеров и подростка, пострадали за сутки при атаках украинских боевиков в Донецкой Народной Республике, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем телеграм-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии