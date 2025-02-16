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Handelsblatt: Европа потерпела на Украине стратегический и политический провал первого порядка

Handelsblatt: Европа потерпела на Украине стратегический и политический провал первого порядка

По версии президента США Дональда Трампа великая Америка «вернулась». То есть вновь стала могущественным гегемоном и, раз на то пошло, смеет решать сама за своих союзников-сателлитов их судьбу и определять поведение.

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