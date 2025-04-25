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    И пятой статьей нас не пугайте,не обязательнр танки гонятт пр Европе,достаточно на кухне запустить тысячу ялерных рак...Европа с Киевом д...

Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено

Европа с Киевом добились своего: по Украине все решено

По Украине остался только один вариант развития событий — Америка уходит. Вопрос в том, когда американцы выскочат из украинского конфликта — сейчас или позже.

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Комментарии
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Eduard
И пятой статьей нас не пугайте,не обязательнр танки гонятт пр Европе,достаточно на кухне запустить тысячу ялерных ракет по Европе и забыть про них якобы &quot;культурных&quot;! Хотят землю? На кладбище получат!
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13 час.
Eduard
Украина в ЕС не входит,а значит ЕС могут лесом гулять!
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13 час.
Майя Majesty
Вот, осталось всего то ничего-  Европе это объяснить...
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4 час.
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