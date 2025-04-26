Ионосферный комплекс HAARP ВС США на Аляске способен генерировать радиоволны, что, согласно некоторым теориям, может вызывать землетрясения и другие природные катастрофы, делая его потенциально одним из самых разрушительных орудий в мире.
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