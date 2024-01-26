В честь Дня российского студенчества транспортные полицейские и общественники провели акцию на железнодорожном вокзале Анапы

В честь Дня российского студенчества стало традицией знакомить студентов ВУЗов с работой полиции. Узнать подробнее о работе разных подразделений транспортной полиции, своими глазами увидеть, каковы служебные будни, такую возможность получили студенты «Анапского индустриального техникума».
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