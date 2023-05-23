Парламентская газета

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Регионы могут досрочно получить 4 триллиона рублей

Регионы могут досрочно получить 4 триллиона рублей

Усовершенствованный механизм зачисления средств в рамках единого налогового счета (ЕНС), на который с января перешли почти все налогоплательщики, позволит получать бюджетам разных уровней более трети всех поступивших денег раньше 30-го числа.

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