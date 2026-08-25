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Спонсор Колапинто о штрафе Франко: «Стюарды ФИА убивают целостность «Ф-1». В этом сезоне они ужасно работают»

Директор по маркетингу компании Mercado Libre – главного спонсора Франко Колапинто – Шон Саммерс выступил с критикой судей из-за штрафа пилота « Альпин » на Гран-при Нидерландов .

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