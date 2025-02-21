Eduard

Все санкции изначально незаконныюи напоминают обысный шантаж.В мире быио тысяса войндно такой вакханалии не было ни разу.Понятно,что Европа и тогдашняя Америка пыталась прибрать к себе нашу Украину.Мы же Аляску не прибераем,мы ведем себя честно!