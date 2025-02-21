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Санкции против России: США и ЕС обсудят возможность их отмены

Санкции против России: США и ЕС обсудят возможность их отмены

Госсекретарь США Марко Рубио подтвердил, что вопрос снятия санкций с России пока не обсуждался с Москвой.

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Комментарии
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Eduard
Все санкции изначально незаконныюи напоминают обысный шантаж.В мире быио тысяса войндно такой вакханалии не было ни разу.Понятно,что Европа и тогдашняя Америка пыталась прибрать к себе нашу Украину.Мы же Аляску не прибераем,мы ведем себя честно!
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21 час.
Eduard
Я за санкции просто судил бы руководство Европы.Европа не вправе вмещиваться никуда,кроме своих членов.Это и эАмерику касается.Они раздербанили Югославию,разделили Чехословакию,Кипр,но имнно на Украине вспрмнили слово &quot;целостность&quot;! Как вам лицемерие( Верните тогда Чехословакию!
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21 час.
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