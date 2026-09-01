Почему Пашинян мечтает об исключении Армении из ОДКБ

Дмитрий РОДИОНОВ Премьер-министр Армении выступил с очередным выпадом в адрес ОДКБ – на сей раз он прямым текстом заявил, что хотел бы, чтобы его страну выгнали из организации: «Буду очень доволен, если решат исключить Армению из ОДКБ, таким образом нас освободят от выбора – выходить или нет.