5 жутких «лекарств» от чумы, которыми люди пытались спастись

От живой курицы, привязанной к телу, до питья собственной мочи. В мире, где не было современной медицины и вакцин, средневековые люди, страдавшие от чумы, прибегали к странным и отчаянным способам лечения, которые, как они надеялись, могли спасти им жизнь.