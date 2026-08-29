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5 жутких «лекарств» от чумы, которыми люди пытались спастись

От живой курицы, привязанной к телу, до питья собственной мочи. В мире, где не было современной медицины и вакцин, средневековые люди, страдавшие от чумы, прибегали к странным и отчаянным способам лечения, которые, как они надеялись, могли спасти им жизнь.

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