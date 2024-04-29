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Эксперты дали советы по улучшению женской фертильности

Эксперты дали советы по улучшению женской фертильности

Женщины, надеющиеся забеременеть, иногда задумываются, как увеличить шансы на зачатие. По данным клиники Майо, особенно эта тема остра, если она в течение как минимум года предпринимает попытки забеременнеть, но безуспешно.

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