Эксперты дали советы по улучшению женской фертильности

Женщины, надеющиеся забеременеть, иногда задумываются, как увеличить шансы на зачатие. По данным клиники Майо, особенно эта тема остра, если она в течение как минимум года предпринимает попытки забеременнеть, но безуспешно.
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