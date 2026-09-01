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Команда-открытие КХЛ полностью провалила предсезонку! В чем проблема «Торпедо» и что ждет его дальше?

Команда-открытие КХЛ полностью провалила предсезонку! В чем проблема «Торпедо» и что ждет его дальше?

Паниковать рано.«Торпедо» подходит к сезону-2026/27 с большими ожиданиями. Нижегородцы впервые должны провести полноценный чемпионат на новой «Волга-Арене», а руководство клуба уже не скрывает амбиций.

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