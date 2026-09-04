Фелиция Малец встретилась с судебной угрозой от Mia Boyka

Фелиция Малец, ретро-стилистка, заявила об угрозе судебного иска от команды Mia Boyka после её обвинений в неоплаченной работе.
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Вылезут из таежного тупика и начинают корчить каких то неприступных особ безо всякого на то основания. Кто такие бойки и мелицы фигицы?