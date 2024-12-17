Борис Волынов рассказал о сложностях первой стыковки в космосе

С какими трудностями пришлось столкнуться во время первой в истории успешной стыковки космических кораблей на орбите, которая произошла 16 января 1969 года, рассказал «Известиям» дважды Герой Советского Союза летчик-космонавт Борис Волынов.
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