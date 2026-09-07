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Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров с Украиной

Песков допустил возобновление трёхсторонних переговоров с Украиной

Представитель Кремля Дмитрий Песков не исключил телефонного разговора главы Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина по итогам поездки спецпредставителей президента США.

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