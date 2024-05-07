Три дома для переселенцев из аварийного жилья достроят в Зиме в 2024 году

В Зиме продолжается строительство трех многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья. Дома возводят в рамках федерального проекта “Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда” нацпроекта “Жилье и городская среда”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии