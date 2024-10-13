Полиция нагрянула в квартиру жителя Выборга, которого задержали с крупной партией наркотиков

Обнаружены контейнеры с белым порошком Петербургские полицейские провели обыск в квартире дома 5 на проспекте Победы в Выборге, в ходе которого на кухне, в холодильнике, были обнаружены 4 прозрачных пластиковых контейнера с белым порошком.
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