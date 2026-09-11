Ушаков назвал требование Японии по карте ООН чепухой

Юрий Ушаков прокомментировал требование Японии изменить карту ООН, где Курильские острова обозначены как часть России, назвав это "чепухой".
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