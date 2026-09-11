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Царьград

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Ушаков назвал требование Японии по карте ООН чепухой

Ушаков назвал требование Японии по карте ООН чепухой

Юрий Ушаков прокомментировал требование Японии изменить карту ООН, где Курильские острова обозначены как часть России, назвав это "чепухой".

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