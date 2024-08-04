Американские врачи отказались лечить раненого сына Джигарханяна

Сын народного артиста СССР Армена Джигарханяна Степан, получивший ранение в результате обстрела в США, проходит реабилитацию в домашних условиях, поскольку американские врачи отказались лечить его бесплатно.
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