Акционеры Positive Group утвердили вторые дивиденды за 2023 год в 51,89 рубля на акцию

"Группа Позитив" (головная организация группы Positive Technologies, занимающейся разработкой решений в области информационной безопасности) завершила процесс определения размера второй части дивидендов за 2023 год.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии