Когда проиграл собаке: самые нелепые причины автомобильных аварий

Можно дать автомобилю 500 лошадиных сил, полный привод и компьютер, который непрерывно следит за всем вокруг, а потом увидеть, как он въезжает в столб, потому что решил на полном ходу открыть банку газировки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Показ Victoria's ...
- «Русский Тайсон» ...
- #Нюдсочетверг: от...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым