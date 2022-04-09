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В Китае назвали смелым заявление Вучича об угрозах со стороны Запада

В Китае назвали смелым заявление Вучича об угрозах со стороны Запада

Президент Сербии Александр Вучич проявил смелость, заявив, что его страна проголосовала за приостановку членства РФ в СПЧ ООН из-за угрозы санкций и шантажа в отношении нее самой со стороны Запада.

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