В США обсудили высадку десанта на Кубу

Военные планировщики Пентагона в последние недели изучали несколько сценариев возможных действий против Кубы, включая воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских военных, сообщает 15 июля CBS.
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