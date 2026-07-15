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В США обсудили высадку десанта на Кубу

В США обсудили высадку десанта на Кубу

Военные планировщики Пентагона в последние недели изучали несколько сценариев возможных действий против Кубы, включая воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских военных, сообщает 15 июля CBS.

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