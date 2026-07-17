О чём договариваться с Зеленским, если он не способен договориться с министрами В условиях продолжающегося конфликта на Украине кадровые решения в Киеве приобретают особ.
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О чём договариваться с Зеленским, если он не способен договориться с министрами В условиях продолжающегося конфликта на Украине кадровые решения в Киеве приобретают особ.
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