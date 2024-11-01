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«Дом.РФ»: арендные ставки жилья в России обновили исторические максимумы

«Дом.РФ»: арендные ставки жилья в России обновили исторические максимумы

В третьем квартале текущего года в России наблюдался значительный рост цен на аренду жилья. Ставки обновили рекордные значения: в Москве — 111 тысяч рублей в месяц, в Санкт-Петербурге — 56 тысяч рублей, в ряде других городов — 43 тысячи рублей, сообщили в компании «Дом.

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