НУЖНА СВО НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: "ГОЛУБОЙ ОГОНЁК" ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЕРНУЛСЯ В СТРАШНОМ СОСТАВЕ

Самое подлое - это то. что ему не жаль тех детей, которых десять уже лет обстреливает его друг Зе на Донбассе... Не хочет слышать об Аллее Ангелов, сколько убито наших детей, Вот подонок! И я должна этого шепелева смотреть на экране? Да, на тиви силят агенты и враги России - это однозначно!

вага карлито

Я так понимаю что мнение большинства никто учитывать не собирается тем более выяснять! Таким подходом как бы нивелируют наши усилия при достижении целей СВО! Парадокс прямо! Там наши ребята геройски воюют а тут те кто как бы с сомнениями и своими сожалениями обесценивают их самопожертвование и героизм! Прекрасно себя чувствуют и не на фронте в комфортных условиях продолжают дуть в свою дуду при этом делать вид что на сей момент они нейтральны! При этом получая гонорар им все простили! Да какие же покровители проводят такую политику скажите нам своим ребятам!?))))))))