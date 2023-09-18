ФОТО: АРТУР НОВОСИЛЬЦЕВ/АГН "МОСКВА" "Мне очень стыдно. Мне очень больно. И у меня нет слов. Простите, друзья-украинцы, простите.
НУЖНА СВО НА ТЕЛЕВИДЕНИИ: "ГОЛУБОЙ ОГОНЁК" ПРЕДАТЕЛЕЙ ВЕРНУЛСЯ В СТРАШНОМ СОСТАВЕ
Комментарии
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Tania Еременко
Самое подлое - это то. что ему не жаль тех детей, которых десять уже лет обстреливает его друг Зе на Донбассе... Не хочет слышать об Аллее Ангелов, сколько убито наших детей, Вот подонок! И я должна этого шепелева смотреть на экране? Да, на тиви силят агенты и враги России - это однозначно!
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12 час.
вага карлито
Я так понимаю что мнение большинства никто учитывать не собирается тем более выяснять! Таким подходом как бы нивелируют наши усилия при достижении целей СВО! Парадокс прямо! Там наши ребята геройски воюют а тут те кто как бы с сомнениями и своими сожалениями обесценивают их самопожертвование и героизм! Прекрасно себя чувствуют и не на фронте в комфортных условиях продолжают дуть в свою дуду при этом делать вид что на сей момент они нейтральны! При этом получая гонорар им все простили! Да какие же покровители проводят такую политику скажите нам своим ребятам!?))))))))
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12 час.
Игорь Сипкин
у нас телеканалы возглавляют либералы, которые не поддерживают СВО, политику государства. но они не говорят об этом открыто. они уважаемые люди. они "воюют" по своему против России
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4 час.
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