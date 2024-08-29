В МВД назвали число нелегалов в России

В России находится свыше 630 тысяч нелегальных мигрантов. Такие данные представили в МВД на совещании правительственной комиссии по миграционной политике под председательством вице-премьера Татьяны Голиковой, передает «Коммерсантъ».
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