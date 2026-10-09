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Быстров о судействе: «Каманцев беспонтово защищает любое позорное решение комнаты ВАР. Футбольные люди видят, что не пенальти, но арбитры ставят без зазрения совести»

Бывший полузащитник «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров поделился мыслями по поводу судейства в Альфа-Банк РПЛ .

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