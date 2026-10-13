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proavto21

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Почему таксисты выстраиваются в очередь за Jetour X70 Plus российской сборки: разбор без прикрас

Почему таксисты выстраиваются в очередь за Jetour X70 Plus российской сборки: разбор без прикрас

Планировал заглянуть в дилерский центр буквально на час — думал, быстро осмотрю Jetour X70 Plus местной сборки, посижу внутри, уточню пару деталей у консультанта и поеду дальше.

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