Judge Limited Access to Ilhan Omar’s Records

“The Trump administration pushed for an unusually aggressive search of Rep. Ilhan Omar’s house in recent days in an immigration fraud probe that targets the congresswoman, possible false statements made on government documents, and a potential conspiracy, according to multiple people familiar with the investigation,” CNN reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым