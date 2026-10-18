Optimism (OP) продолжает дешеветь: за сутки токен потерял 8,36% и опустился к $0,126. Покупатели пока не демонстрируют признаков перехвата инициативы, а положение цены относительно скользящих средних указывает на преобладание продавцов в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
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