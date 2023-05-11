Жанибек Алимханулы: «Андраде и Мунгуйя – конченые трусы»

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе казахстанец Жанибек Алимханулы (13-0, 8 КО) прокомментировал предстоящий бой с канадцем Стивеном Батлером (32-3-1, 26 КО) и рассказал о соперниках, которые избежали боя с ним.