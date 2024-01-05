В праздник Сочельник 6 января 2024 года на стол хозяйка должна поставить 12 блюд Юлия СыромятниковаВечер 6 января всегда отмечается Рождественский Сочельник православными христианами Российской Федерации и всего мира.
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