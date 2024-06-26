Гендиректор «Уральских заводов» был арестован за мошенничество с оборонзаказом

Руководителя уральских заводов арестовали за мошенничество при исполнении оборонных заказов. Генеральный директор компании Василий Мусин был задержан 24 июня после того, как его признали виновным в организации поставок иностранного оборудования под видом отечественных товаров.
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