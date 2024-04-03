Двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали после ЧП на руднике «Пионер»

Двоих сотрудников дальневосточного управления Ростехнадзора арестовали до 25 мая, их обвиняют в халатности, которая привела к гибели 13 горняков в результате обвала в шахте на золотодобывающем руднике «Пионер».
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