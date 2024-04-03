Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталия Москаленко
    Это апрельская шутка?Зеленский приобре...
  • Сергей Кочегаров
    Наверное хотел получить соболезнования по погибшим французам.Министр обороны Ф...
  • Боцман
    Браво, первый пошёл, надо наводить порядок в стране.Командир танка «А...

Двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали после ЧП на руднике «Пионер»

Двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали после ЧП на руднике «Пионер»

Двоих сотрудников дальневосточного управления Ростехнадзора арестовали до 25 мая, их обвиняют в халатности, которая привела к гибели 13 горняков в результате обвала в шахте на золотодобывающем руднике «Пионер».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх