Новый детсад откроют в отдаленном ямальском селе Антипаюта

В отдаленном селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО завершается строительство детского сада. Специалисты выполняют чистовую отделку, готовя стены под покраску, монтируют сети электроснабжения и устанавливают сантехнику.
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