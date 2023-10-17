Мэрию Владимира наказали за помойку вокруг контейнерных площадок

Мэру внесено представление, на его заместителя возбуждено административное дело.Прокуратура города Владимира провела проверку санитарии и экологии в частном секторе областного центра и назвала адреса, где на контейнерных площадках отходы высыпаются за периметр.
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