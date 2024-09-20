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Полковник Кошкин предположил, что Киеву поставляют несовершенные F-16

Полковник Кошкин предположил, что Киеву поставляют несовершенные F-16

Страны НАТО не переживают из-за того, что украинские истребители F-16 попадут в руки ВС РФ. Такое заявление сделал в беседе с «Лентой.

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Комментарии
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Виктор Тимошевский
F-16 по ходу только начало. Французы готовы &quot;поделиться&quot; своими  Миражами. Так что готовиться надо к встрече всех возможных самолетов. И не рассуждать на расслабоне мы готовы ко всему на 100%. БПЛА тому примером. Да и потом,даже если его собьют,но он до уничтожения выполнит свою основную миссию запуска ракет,то хорошего мало.Даже если мы готовы на все 100.
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