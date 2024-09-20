Полковник Кошкин предположил, что Киеву поставляют несовершенные F-16

Виктор Тимошевский

F-16 по ходу только начало. Французы готовы "поделиться" своими Миражами. Так что готовиться надо к встрече всех возможных самолетов. И не рассуждать на расслабоне мы готовы ко всему на 100%. БПЛА тому примером. Да и потом,даже если его собьют,но он до уничтожения выполнит свою основную миссию запуска ракет,то хорошего мало.Даже если мы готовы на все 100.