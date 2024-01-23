Астроном заметил околоземный астероид за несколько часов до его взрыва над Берлином

Астероид 2024 BXI в небе Германии / © The Supreme Wisdom Астероид получил название 2024 BXI. После его обнаружения исследователи из NASA сообщили, что это небесное тело шириной примерно метр должно упасть недалеко от Берлина.
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